«Атлетико» определился с суммой на Альваро Морату

Трансфер нападающего «Атлетико» Альваро Мората может обойтись «Манчестер Юнайтед» в 35 миллионов евро, сообщает The Athletic.

По данным источника, манкунианцы близки к оформлению перехода игрока мадридского клуба, которого «Атлетико» хочет продать этим летом.

Два последних сезона Мората провел в аренде в «Ювентусе». В 67 матчах в серии А он забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.