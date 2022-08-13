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Сегодня, 12:53

«Атлетико» определился с суммой на Альваро Морату

Виктория Кравченко
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Трансфер нападающего «Атлетико» Альваро Мората может обойтись «Манчестер Юнайтед» в 35 миллионов евро, сообщает The Athletic.

По данным источника, манкунианцы близки к оформлению перехода игрока мадридского клуба, которого «Атлетико» хочет продать этим летом.

Два последних сезона Мората провел в аренде в «Ювентусе». В 67 матчах в серии А он забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
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 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Челси 1 1 0 0 1-0 3
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 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
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 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
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Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
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Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
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Ливерпуль – Кр. Пэлас
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

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