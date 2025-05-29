Футбол
29 мая, 05:32

Девять команд АПЛ вошли в двадцатку самых дорогих клубов в Европе

Игроки &quot;Реала&quot; качают Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Агентство Football Benchmark Group составило рейтинг самых дорогих клубов Европы.

Первое место в списке занял «Реал», стоимость которого оценили в 6,3 миллиарда евро. Вторую строчку занял «Манчестер Сити» с оценкой в 5,2 миллиарда евро, а замкнул тройку «Манчестер Юнайтед» — 5,1 миллиарда евро.

Всего в Топ-20 рейтинга попали девять клубов АПЛ.

Самые богатые клубы Европы

1. «Реал» (Испания) примерная оценка стоимости 6,3 миллиарда евро
2. «Манчестер Сити» (Англия) 5,2 миллиарда евро
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 5,1 миллиарда евро
4. «Барселона» (Испания) 4,5 миллиарда евро
5. «Бавария» (Германия) 4,3 миллиарда евро
6. «Ливерпуль» (Англия) 4,1 миллиарда евро
7. «Арсенал» (Англия) 3,9 миллиарда евро
8. «ПСЖ» (Франция) 3,8 миллиарда евро
9. «Тоттенхэм» (Англия) 3,6 миллиарда евро
10. «Челси» (Англия) 2,9 миллиарда евро
11. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 2,3 миллиарда евро
12. «Атлетико» (Испания) 1,9 миллиарда евро
13. «Милан» (Италия) 1,8 миллиарда евро
14. «Интер» (Италия) 1,7 миллиарда евро
15. «Ювентус» (Италия) 1,6 миллиарда евро
16. «Вест Хэм» (Англия) 1,2 миллиарда евро
17. «Наполи» (Италия) 1,1 миллиарда евро
18. «Айнтрахт» (Германия) 0,9 миллиарда евро
19. «Астон Вилла» (Англия) 0,8 миллиарда евро
20. «Эвертон» (Англия) 0,6 миллиарда евро

Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
  • Роман Морковкин

    А если брать рейтинг футбольных городов, то Лондон всё-таки дороже Манчестера. Несмотря на то, что у последнего два клуба в топ-3, у первого сразу четыре - в первой двадцатке. На третьем месте, судя по всему, Мадрид.

    29.05.2025

  • За спорт!

    Эт ещ? Ньюкасла нет.

    29.05.2025

  • m_16

    Евгений Ваганович одобряет такой юмор.

    29.05.2025

  • Спринт

    .. на 22-м наверняка "Химки" .. ежели посчитать все невыплаченные зарп.платы за все сезоны.

    29.05.2025

  • Спринт

    Хочется Реаловскую сумму, но будет нормально и Эвертоновская .. **

    29.05.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    :rofl::rofl::rofl:

    29.05.2025

  • kbakyxa

    а на 21м наверное Акрон, тоже хороший клуб

    29.05.2025

    • Число пострадавших от наезда на фанатов «Ливерпуля» выросло до 80

    Защитник «Фулхэма» Робинсон успешно прооперирован
