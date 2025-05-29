Девять команд АПЛ вошли в двадцатку самых дорогих клубов в Европе
Агентство Football Benchmark Group составило рейтинг самых дорогих клубов Европы.
Первое место в списке занял «Реал», стоимость которого оценили в 6,3 миллиарда евро. Вторую строчку занял «Манчестер Сити» с оценкой в 5,2 миллиарда евро, а замкнул тройку «Манчестер Юнайтед» — 5,1 миллиарда евро.
Всего в Топ-20 рейтинга попали девять клубов АПЛ.
Самые богатые клубы Европы
1. «Реал» (Испания) — примерная оценка стоимости 6,3 миллиарда евро
2. «Манчестер Сити» (Англия) — 5,2 миллиарда евро
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 5,1 миллиарда евро
4. «Барселона» (Испания) — 4,5 миллиарда евро
5. «Бавария» (Германия) — 4,3 миллиарда евро
6. «Ливерпуль» (Англия) — 4,1 миллиарда евро
7. «Арсенал» (Англия) — 3,9 миллиарда евро
8. «ПСЖ» (Франция) — 3,8 миллиарда евро
9. «Тоттенхэм» (Англия) — 3,6 миллиарда евро
10. «Челси» (Англия) — 2,9 миллиарда евро
11. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 2,3 миллиарда евро
12. «Атлетико» (Испания) — 1,9 миллиарда евро
13. «Милан» (Италия) — 1,8 миллиарда евро
14. «Интер» (Италия) — 1,7 миллиарда евро
15. «Ювентус» (Италия) — 1,6 миллиарда евро
16. «Вест Хэм» (Англия) — 1,2 миллиарда евро
17. «Наполи» (Италия) — 1,1 миллиарда евро
18. «Айнтрахт» (Германия) — 0,9 миллиарда евро
19. «Астон Вилла» (Англия) — 0,8 миллиарда евро
20. «Эвертон» (Англия) — 0,6 миллиарда евро
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|Ман. Сити
|15
|10
|1
|4
|35-16
|31
|
3
|Астон Вилла
|15
|9
|3
|3
|22-15
|30
|
4
|Кр. Пэлас
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|МЮ
|15
|7
|4
|4
|26-22
|25
|
6
|Челси
|15
|7
|4
|4
|25-15
|25
|
7
|Эвертон
|15
|7
|3
|5
|18-17
|24
|
8
|Сандерленд
|15
|6
|5
|4
|18-17
|23
|
9
|Ливерпуль
|15
|7
|2
|6
|24-24
|23
|
10
|Брайтон
|15
|6
|5
|4
|25-21
|23
|
11
|Тоттенхэм
|15
|6
|4
|5
|25-18
|22
|
12
|Ньюкасл
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
13
|Борнмут
|15
|5
|5
|5
|21-24
|20
|
14
|Брентфорд
|15
|6
|1
|8
|21-24
|19
|
15
|Фулхэм
|15
|5
|2
|8
|20-24
|17
|
16
|Нот. Форест
|15
|4
|3
|8
|14-25
|15
|
17
|Лидс
|15
|4
|3
|8
|19-29
|15
|
18
|Вест Хэм
|15
|3
|4
|8
|17-29
|13
|
19
|Бернли
|15
|3
|1
|11
|16-30
|10
|
20
|Вулверхэмптон
|15
|0
|2
|13
|8-33
|2
|13.12
|18:00
|Челси – Эвертон
|- : -
|13.12
|18:00
|Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|13.12
|20:30
|Бернли – Фулхэм
|- : -
|13.12
|23:00
|Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|14.12
|17:00
|Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|14.12
|17:00
|Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|14.12
|17:00
|Сандерленд – Ньюкасл
|- : -
|14.12
|17:00
|Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|14.12
|19:30
|Брентфорд – Лидс
|- : -
|15.12
|23:00
|МЮ – Борнмут
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|11
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|7
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|5
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|11
|1
|3
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|12
|1
|2
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|12
|1
|2