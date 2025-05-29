Девять команд АПЛ вошли в двадцатку самых дорогих клубов в Европе

Агентство Football Benchmark Group составило рейтинг самых дорогих клубов Европы.

Первое место в списке занял «Реал», стоимость которого оценили в 6,3 миллиарда евро. Вторую строчку занял «Манчестер Сити» с оценкой в 5,2 миллиарда евро, а замкнул тройку «Манчестер Юнайтед» — 5,1 миллиарда евро.

Всего в Топ-20 рейтинга попали девять клубов АПЛ.

Самые богатые клубы Европы

1. «Реал» (Испания) — примерная оценка стоимости 6,3 миллиарда евро

2. «Манчестер Сити» (Англия) — 5,2 миллиарда евро

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 5,1 миллиарда евро

4. «Барселона» (Испания) — 4,5 миллиарда евро

5. «Бавария» (Германия) — 4,3 миллиарда евро

6. «Ливерпуль» (Англия) — 4,1 миллиарда евро

7. «Арсенал» (Англия) — 3,9 миллиарда евро

8. «ПСЖ» (Франция) — 3,8 миллиарда евро

9. «Тоттенхэм» (Англия) — 3,6 миллиарда евро

10. «Челси» (Англия) — 2,9 миллиарда евро

11. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 2,3 миллиарда евро

12. «Атлетико» (Испания) — 1,9 миллиарда евро

13. «Милан» (Италия) — 1,8 миллиарда евро

14. «Интер» (Италия) — 1,7 миллиарда евро

15. «Ювентус» (Италия) — 1,6 миллиарда евро

16. «Вест Хэм» (Англия) — 1,2 миллиарда евро

17. «Наполи» (Италия) — 1,1 миллиарда евро

18. «Айнтрахт» (Германия) — 0,9 миллиарда евро

19. «Астон Вилла» (Англия) — 0,8 миллиарда евро

20. «Эвертон» (Англия) — 0,6 миллиарда евро