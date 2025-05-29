Число пострадавших от наезда на фанатов «Ливерпуля» выросло до 80

Число пострадавших в результате наезда на фанатов «Ливерпуля» около 80, уточнили в городском полицейском управлении.

Это число почти удвоилось с момента инцидент, поскольку полиция узнала о дополнительных ранениях. В больницах остаются семь пострадавших — они находятся в стабильном состоянии.

Задержанного после наезда на фанатов 53-летнего водителя подозревают в покушении на убийство и опасном вождении в состоянии наркотического опьянения. До вечера 29 мая ему должны или предъявить обвинение, или отпустить.

Ранее стало известно, что его действия не рассматривают как террористический акт.

Вечером 26 мая автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля», которые праздновали чемпионство клуба в АПЛ. Водителя задержали на месте.