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Сегодня, 15:51

Де Хеа — о пресс-конференции Рубиалеса: «У меня идет кровь из ушей»

Виктория Кравченко
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Давид де Хеа.
Фото Global Look Press

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на пресс-конференцию президента Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес о скандале, связанном с футболистками сборной Испании.

«У меня идет кровь из ушей», — написал де Хеа в социальных сетях.

Во время церемонии награждения после финала ЧМ-2023, в котором женская сборная Испании обыграла команду Англии (1:0), Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса. Позже он извинился за поцелуй, но заявил, что в оставку из-за этого уходить не будет.

Давид де Хеа
Сборная Испании по футболу
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АПЛ: расписание матчей выходных в чемпионате Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
6
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
7
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
8
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
9
 Кр. Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
10
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
13
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
Результаты / календарь
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38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 - : -
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 - : -
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 - : -
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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Солли Марч

Солли Марч

Брайтон

 3
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 3
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 2
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 2
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 2
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 2 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Найеф Агерд

Найеф Агерд

Вест Хэм Юнайтед

 2 0 0
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