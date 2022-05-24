Де Брейне останется в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Я здесь семь лет, я люблю всех, это моя команда. У меня нет другого плана, я продолжу играть здесь. «Манчестер Сити» — моя команда», — приводит слова Де Брейне журналист Том Янг.

30-летний бельгиец выступает за «Ман Сити» с 2015 года. В сезоне-2021/22 хавбек провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.