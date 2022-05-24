Де Брейне останется в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне поделился мнением о своем будущем в клубе.
«Я здесь семь лет, я люблю всех, это моя команда. У меня нет другого плана, я продолжу играть здесь. «Манчестер Сити» — моя команда», — приводит слова Де Брейне журналист Том Янг.
30-летний бельгиец выступает за «Ман Сити» с 2015 года. В сезоне-2021/22 хавбек провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|
2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|
3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|
4
|Тоттенхэм
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|
5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|
6
|МЮ
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|
7
|Вест Хэм
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|
8
|Лестер
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|
9
|Брайтон
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|
10
|Вулверхэмптон
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|
11
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|
12
|Кр. Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|
13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|
14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|
15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|
16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|
17
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|
18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|
19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|
20
|Норвич
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|22:00
|
Брентфорд – Арсенал
|2 : 0
|14.08
|14:30
|
МЮ – Лидс
|5 : 1
|14.08
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|1 : 2
|14.08
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|1 : 0
|14.08
|17:00
|
Уотфорд – Астон Вилла
|3 : 2
|14.08
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|3 : 0
|14.08
|17:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Норвич – Ливерпуль
|0 : 3
|15.08
|16:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|2 : 4
|15.08
|18:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|23
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|9
|
|
Харви Барнс
Лестер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|27
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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