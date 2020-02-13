«Челси» и «Манчестер Юнайтед» готовы потратить на 16-летнего вундеркинда из «Бирмингема» 50 миллионов фунтов

«Челси» включился в борьбу за 16-летнего полузащитника «Бирмингема» Джуда Беллингема, пишет The Sun.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в январе предлагал за футболиста 30 миллионов фунтов, однако получил отказ. По информации источника, и «МЮ», и «Челси» готовят предложение по Беллингему в размере 35 миллионов фунтов плюс 15 миллионов фунтов в качестве бонусов.

Беллингем дебютировал за «Бирмингем» в августе 2019 года в возрасте 16 лет и 38 дней, став самым молодым игроком, когда-либо выступавшим за основную команду. Он считается одним из самых перспективных футболистов Англии. В сезоне-2019/20 Беллингем провел 31 матч в составе «Бирмингема», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.