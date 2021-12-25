«Челси» хочет купить полузащитника «Монако» Тчуамени
«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Орельен Тчуамени, сообщает Eurosport.
По данным источника, «синие» готовы приобрести игрока даже при условии, что он присоединится к команде в конце текущего сезона. «Челси» ищет кандидата на позицию полузащитника, так как летом 2022 года команду может покинуть один из хавбеков.
В ноябре этого года сообщалось, что «Монако» готов отпустить игрока за 50 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше лиги 1 21-летний футболист провел 18 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
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