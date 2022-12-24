«Челси» готов купить защитника «Монако» за 35 миллионов евро

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«Челси» претендует на защитника «Монако» Бенуа Бадиашиле, сообщает журналист Давид Орнштейн.

Лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего француза 35 миллионов евро. Клубы уже ведут переговоры относительно возможного трансфера.

Контракт Бадиашиле с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне французской лиги 1 защитник провел 11 матчей, в которых забил 2 гола.