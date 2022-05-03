«Борнмут» под руководством Скотта Паркера завоевал право выступать в АПЛ

Клуб «Борнмут» в следующем сезоне будет выступать в английской премьер-лиге.

В решающем матче чемпионшипа команда Скотта Паркера в рамках 45-го тура обыграла «Ноттингем Форест» со счетом 1:0 и со второго места вышла в АПЛ.

Ранее клуб на протяжении пяти 5 сезонов выступал в АПЛ (с 2015 по 2020 годы). У клуба с юга Англии российский владелец — Максим Демин.

Напомним, что первым в элиту английского футбола на следующий сезон вернулся лондонский «Фулхэм».