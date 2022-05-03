The Telegraph: Абрамович может отказаться списать долги «Челси» в размере 1,6 миллиарда фунтов

Абрамович может отказаться списать долги «Челси» в размере 1,6 миллиарда фунтов

Российский миллиардер, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович может потребовать от клуба вернуть долг в размере 1,6 миллиардов фунтов стерлингов, утверждает The Telegraph.

Объявляя в марте о вынужденном решении продать «лондонский клуб, Абрамович сообщил, что простит клубу долг, а все вырученные деньги направит на благотворительность.

Однако, по данным СМИ, сейчас Абрамович проинформировал британское правительство, что хочет получить одолженные «Челси» средства в процессе продажи клуба.

Срок действия лицензии «Челси», выданной после введения в отношении бизнесмена санкций, истекает 31 мая. И пока члены кабинета министров отказываются от дальнейших переговоров, которые могут позволить предпринимателю вернуть средства.

В понедельник издание The Times сообщило, что средства от продажи «Челси» могут пойти на развитие массового футбола в Британии.