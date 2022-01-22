Болельщики «Эвертона» закидали бутылками игроков «Астон Виллы», праздновавших гол

Болельщики «Эвертона» закидали бутылками футболистов «Астон Виллы», праздновавших гол в ворота мерсисайдцев.

На 45+3-й минуте матча 23-го тура, который проходит на домашнем для «Эвертона» стадионе «Гудисон Парк», полузащитник бирмингемцев Эмилиано Буэндия открыл счет. Болельщики хозяев закидали бутылками с водой игроков «Астон Виллы», праздновавших гол. Им удалось попасть в защитников Мэтти Кэша и Люку Диня, которые после этого провели некоторое время на газоне.

A bottle was thrown at Aston Villa players while they were celebrating the opener.



Matty Cash and Lucas Digne were struck by the projectile. pic.twitter.com/pvnqo1kGw2 — MailOnline Sport (@MailSport) January 22, 2022

Несмотря на инцидент, Кэш и Динь смогли продолжить матч. Отметим, что Динь перешел в «Астон Виллу» из «Эвертона» 13 января, эта встреча стала для француза первой против бывшей команды.