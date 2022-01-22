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Сегодня, 16:48

Болельщики «Эвертона» закидали бутылками игроков «Астон Виллы», праздновавших гол

Иван Торопцев
Корреспондент
Болельщики «Эвертона» закидали футболистов «Астон Виллы» бутылками с водой.
Фото Twitter

Болельщики «Эвертона» закидали бутылками футболистов «Астон Виллы», праздновавших гол в ворота мерсисайдцев.

На 45+3-й минуте матча 23-го тура, который проходит на домашнем для «Эвертона» стадионе «Гудисон Парк», полузащитник бирмингемцев Эмилиано Буэндия открыл счет. Болельщики хозяев закидали бутылками с водой игроков «Астон Виллы», праздновавших гол. Им удалось попасть в защитников Мэтти Кэша и Люку Диня, которые после этого провели некоторое время на газоне.

Несмотря на инцидент, Кэш и Динь смогли продолжить матч. Отметим, что Динь перешел в «Астон Виллу» из «Эвертона» 13 января, эта встреча стала для француза первой против бывшей команды.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
22 янв, 15:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Астон Вилла

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Футбол
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ФК Эвертон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
6
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
7
 МЮ 21 10 5 6 35-30 35
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 19 7 4 8 33-36 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 22 6 5 11 25-36 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
Результаты / календарь
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38 тур
21.01 23:00
Уотфорд – Норвич
 0 : 3
22.01 15:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
22.01 18:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
22.01 18:00
Лидс – Ньюкасл
 - : -
22.01 18:00
МЮ – Вест Хэм
 - : -
22.01 20:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 - : -
23.01 17:00
Арсенал – Бернли
 - : -
23.01 17:00
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
23.01 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
23.01 19:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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