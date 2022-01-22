Раньери может быть уволен из «Уотфорда»

Клаудио Раньери может быть уволен с поста главного тренера «Уотфорда»

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери находится в шаге от увольнения из клуба.

Руководство клуба недовольно положением дел в команде, которая находится в зоне вылета, сообщает The Telegraph.

Руководство «шершней» рассматривает вариант с увольнением Раньери, чтобы предотвратить вылет команды в чемпионшип.

Отметим, что последнюю победу в АПЛ «Уотфорд» одержал еще 20 ноября над «Манчестер Юнайтед».