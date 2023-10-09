Бекхэму предложат должность посла «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм может вернуться в клуб на должность посла, сообщает TalkSport.

По информации источника, это произойдет, если манкунианцев выкупит Шейх Джассим, который ведет переговоры о покупке клуба.

Бекхэм является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 2003 году он перешел из английского клуба в «Реал». Сейчас 48-летний англичанин является совладельцем «Интер Майами» из МЛС, за который играет Лионель Месси.