«Астон Вилла» продлила контракт с полузащитником Луисом
«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Дугласом Луисом.
Сроки действия нового соглашения и подрбности сделки не сообщаются.
24-летний бразилец перешел в «Астон Виллу» из «Манчестер Сити» в 2019 году.
В текущем сезоне игрок провел за команду 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|23-10
|24
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|2
|0
|33-9
|23
|
3
|Тоттенхэм
|9
|6
|2
|1
|20-10
|20
|
4
|Челси
|8
|5
|1
|2
|13-10
|16
|
5
|МЮ
|8
|5
|0
|3
|13-15
|15
|
6
|Ньюкасл
|9
|3
|5
|1
|17-9
|14
|
7
|Брайтон
|8
|4
|2
|2
|14-9
|14
|
8
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|8-20
|12
|
9
|Фулхэм
|9
|3
|2
|4
|14-18
|11
|
10
|Эвертон
|9
|2
|4
|3
|8-9
|10
|
11
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|16-17
|10
|
12
|Ливерпуль
|8
|2
|4
|2
|20-12
|10
|
13
|Вест Хэм
|9
|3
|1
|5
|8-10
|10
|
14
|Кр. Пэлас
|8
|2
|3
|3
|10-12
|9
|
15
|Лидс
|8
|2
|3
|3
|11-12
|9
|
16
|Астон Вилла
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
17
|Саутгемптон
|9
|2
|1
|6
|8-17
|7
|
18
|Вулверхэмптон
|9
|1
|3
|5
|3-12
|6
|
19
|Нот. Форест
|9
|1
|2
|6
|7-22
|5
|
20
|Лестер
|9
|1
|1
|7
|15-24
|4
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.10
|22:00
|
Брентфорд – Брайтон
|- : -
|15.10
|14:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|15.10
|17:00
|
Фулхэм – Борнмут
|- : -
|15.10
|17:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|- : -
|15.10
|19:30
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|16.10
|16:00
|
Астон Вилла – Челси
|- : -
|16.10
|16:00
|
Лидс – Арсенал
|- : -
|16.10
|16:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|16.10
|16:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|- : -
|16.10
|18:30
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|6
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|7
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|5
|1
|0
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