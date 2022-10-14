«Астон Вилла» продлила контракт с полузащитником Луисом

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Дугласом Луисом.

Сроки действия нового соглашения и подрбности сделки не сообщаются.

24-летний бразилец перешел в «Астон Виллу» из «Манчестер Сити» в 2019 году.

В текущем сезоне игрок провел за команду 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.