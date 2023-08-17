«Арсенал» ведет переговоры с Эдегором о новом контракте

Полузащитник Мартин Эдегор ведет переговоры с руководством «Арсенала» о новом контракте, пишет Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб намерен в ближайшие недели оформить сделку, которая является приоритетной для «Арсенала». Сам хавбек заинтересован в том, что продолжить играть за команду.

Футболист выступает за «Арсенал» с 2021 года. В минувшем сезоне норвежец провел 45 матчей, забив 15 голов и сделав восемь результативных передач. Срок действующего контракта истекает в 2025 году.