«Арсенал» начал переговоры по Дьекерешу
Форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Football Insider.
По сведениям источника, лондонцы начали переговоры о возможном переходе 26-летнего шведа в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Дьекереш провел 46 матчей, в которых забил 47 голов и сделал 11 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|
2
|Арсенал
|33
|18
|12
|3
|61-27
|66
|
3
|Нот. Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|
4
|Ньюкасл
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|
5
|Ман. Сити
|33
|17
|7
|9
|64-42
|58
|
6
|Челси
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|
7
|Астон Вилла
|33
|16
|9
|8
|53-47
|57
|
8
|Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|
9
|Фулхэм
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|
10
|Брайтон
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|
11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|
12
|Кр. Пэлас
|33
|11
|11
|11
|41-45
|44
|
13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|
14
|МЮ
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|
15
|Вулверхэмптон
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|
16
|Тоттенхэм
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|
17
|Вест Хэм
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|
18
|Ипсвич
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|
19
|Лестер
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|
20
|Саутгемптон
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|17:00
|
Брентфорд – Брайтон
|4 : 2
|19.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|0 : 0
|19.04
|17:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 2
|19.04
|17:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|1 : 1
|19.04
|19:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|4 : 1
|20.04
|16:00
|
Фулхэм – Челси
|1 : 2
|20.04
|16:00
|
Ипсвич – Арсенал
|0 : 4
|20.04
|16:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|0 : 1
|20.04
|18:30
|
Лестер – Ливерпуль
|0 : 1
|21.04
|22:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|15
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|18
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|32
|1
|2
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