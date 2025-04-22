«Арсенал» начал переговоры по Дьекерешу

Форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Football Insider.

По сведениям источника, лондонцы начали переговоры о возможном переходе 26-летнего шведа в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Дьекереш провел 46 матчей, в которых забил 47 голов и сделал 11 результативных передач.