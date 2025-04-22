«Манчестер Юнайтед» интересуется Диогу Коштой в качестве замены Онаны
Вратарь «Порту» Диогу Кошта может продолжить карьеру в Англии, сообщает Correio da Manha.
По сведениям источника, на 25-летнего вратаря сборной Португалии претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают Кошту в качестве возможной замены Андре Онаны. Также игроком интересуется «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Кошта провел 41 матч, в которых пропустил 44 мяча и 18 раз сыграл на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|
2
|Арсенал
|33
|18
|12
|3
|61-27
|66
|
3
|Нот. Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|
4
|Ньюкасл
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|
5
|Ман. Сити
|33
|17
|7
|9
|64-42
|58
|
6
|Челси
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|
7
|Астон Вилла
|33
|16
|9
|8
|53-47
|57
|
8
|Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|
9
|Фулхэм
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|
10
|Брайтон
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|
11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|
12
|Кр. Пэлас
|33
|11
|11
|11
|41-45
|44
|
13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|
14
|МЮ
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|
15
|Вулверхэмптон
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|
16
|Тоттенхэм
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|
17
|Вест Хэм
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|
18
|Ипсвич
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|
19
|Лестер
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|
20
|Саутгемптон
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Результаты / календарь
1 тур
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3 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|17:00
|
Брентфорд – Брайтон
|4 : 2
|19.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|0 : 0
|19.04
|17:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 2
|19.04
|17:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|1 : 1
|19.04
|19:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|4 : 1
|20.04
|16:00
|
Фулхэм – Челси
|1 : 2
|20.04
|16:00
|
Ипсвич – Арсенал
|0 : 4
|20.04
|16:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|0 : 1
|20.04
|18:30
|
Лестер – Ливерпуль
|0 : 1
|21.04
|22:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|15
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|18
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|32
|1
|2
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