«Манчестер Юнайтед» интересуется Диогу Коштой в качестве замены Онаны

Вратарь «Порту» Диогу Кошта может продолжить карьеру в Англии, сообщает Correio da Manha.

По сведениям источника, на 25-летнего вратаря сборной Португалии претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают Кошту в качестве возможной замены Андре Онаны. Также игроком интересуется «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Кошта провел 41 матч, в которых пропустил 44 мяча и 18 раз сыграл на ноль.