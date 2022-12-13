Антонио Конте может возглавить «Атлетико»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может возглавить «Атлетико», сообщает Todofichajes.

По информации издания, спортивный директор мадридского клуба Андреа Берта уже общался с итальянским тренером и предложил ему возглавить клуб в случае ухода Диего Симеоне.

Текущее соглашение аргентинского специалиста с «матрасниками» рассчитано до лета 2024 года.

«Атлетико» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка за 14 туров.