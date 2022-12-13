Лаллана: «Я искал информацию о Клоппе, когда он пришел в «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана рассказал, как отреагировал на новость о назначении Юргена Клоппа главным тренером команды в 2015 году.

«Помню, что был с национальной сборной, когда объявили о назначении Клоппа. Помню, как набрал его имя в поисковике, чтобы посмотреть, какой футбол ему нравится ставить. У меня был тяжелый первый год в «Ливерпуле», и я хотел проявить себя. Помню, Клопп сказал, что ему нравится гегенпрессинг, и я спросил: «Что такое гегенпрессинг?» Это было похоже на форму контрпрессинга, когда нужно много бегать. И я решил, что мне нравится такой стиль футбола», — сказал Лаллана в документальном фильме «Юрген».

Немецкий специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. За это время он выиграл с командой лигу чемпионов 2018/19, титул чемпиона Англии в сезоне 2019/20, Суперкубок УЕФА 2019 и клубный чемпионат мира 2019.