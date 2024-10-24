«Реал» и «Барселона»: демонстрация силы перед класико

Испанские суперклубы поиграли мускулами в Лиге чемпионов.

В субботу в Мадриде — первая в этом сезоне серия главного противостояния в мировом футболе (да, болельщики в Буэнос-Айресе или Глазго могут думать иначе, но сейчас «Бока» против «Ривера» и «Селтик» против «Рейнджерс» — это артхаус, тогда как для широкой публики нет ничего круче игр «Реала» и «Барселоны»). И перед класико испанские топ-клубы устроили, что называется, демонстрацию силы — как друг перед другом, так и для фанатов по всей планете.

Сначала разодрал на себе майку и показал широкий бицепс «Реал». Команда Карло Анчелотти, которой для спокойного шествия по размазанному групповому этапу Лиги чемпионов нужно было обыграть «Боруссию» в ремейке прошлогоднего финала, первые полчаса сладко спала, а затем, приоткрыв глаз и обнаружив на табло 0:2, включила режим зверя. Если вы помните матчи с «Челси» и «Манчестер Сити» в плей-офф-2022 и полуфинал с «Баварией» весной, то понимаете, о чем речь. Наверное, можно рассуждать про неудачный матч-менеджмент от главного тренера Дортмунда Нури Шахина, но давайте плюнем на этот унылый тактический гундеж: «Реал» на максималках, когда он разъярен и максимально заведен, поистине прекрасен. Наверное, это та самая пресловутая ДНК, помноженная на тестикулы Карло Анчелотти и ребят вроде Луки Модрича.

И да, Винисиусу после таких матчей и правда хочется вручить «Золотой мяч», как бы вы ни относились к этой награде и лично к бразильцу.

«Барселона» играла на следующий день и тоже выдала шоу-тайм, разгромив «Баварию». Это еще особенно приятно, учитывая, сколько унижений в последнее время каталонцы пережили именно от мюнхенского топ-клуба, бездушно и безжалостно демонстрировавшего всю степень упадка и разложения, которые на стыке десятилетий охватили сине-гранатовых. Пожалуй, на данный момент это был с отрывом абсолютно лучший матч нынешнего сезона в Европе — несмотря на 1:4, «Бавария» была вовсе не так плоха, как можно подумать, если смотреть только на счет.

Фото Global Look Press

Вот только давайте без «настоящая «Барселона» вернулась» и прочих подобных лозунгов. Такие транспаранты появлялись и при Хави, а закончилось все тем, что сейчас от легенды клуба и его штаба требуют вернуть выданные им когда-то айпады. Это штрих, лучше всего иллюстрирующий сегодняшнее состояние сине-гранатовых, проблема которых не в игроках и тренерах, а в руководстве. Сандро Россель, Жозеп Бартомеу, теперь вот вернувшийся во власть Жоан Лапорта — это какой-то нескончаемый парад злых клоунов или наглядный эксперимент по применению отрицательной селекции в футбольном менеджменте.

Поэтому ни в какие возвращения и вообще долгосрочные и даже среднесрочные перспективы этой «Барселоны» я не верю. Но это вовсе не означает, что прямо здесь и сейчас нынешняя команда под руководством Ханси Флика — с Робертом Левандовски, Ламином Ямалем, Педри и другими — не может восхитительно играть в футбол. К счастью, гниль из офисных кабинетов еще не долетела до тренировочного поля.

А главный герой матча с «Баварией» Рафинья — в каком-то смысле символ этой «Барселоны». Купленный два года назад за 58 миллионов евро, бразильский вингер все это время казался каким-то чужеродным телом, притом что в «Лидсе» и в АПЛ он был в полном порядке и вместо Каталонии вполне мог оказаться в «Челси». Казалось, очередная пиар-хотелка Лапорты, чтобы показать народу — несмотря на все проблемы и долги, мы еще сильны на рынке. Но сейчас Рафинья выходит с капитанской повязкой, играет невероятно полезно и кладет трешку «Баварии» и лично Мануэлю Нойеру.

Поэтому сейчас, на еще не ушедших эмоциях от Лиги чемпионов и матчей в Мадриде и Барселоне, кажется, что через пару дней нас ждет лучшее класико за последние семь-восемь лет, начиная со времен эпических битв праймовых Лео Месси и Криштиану Роналду. Конечно, ожидания могут не оправдаться — и это будет исключительно моими (нашими) проблемами. Но пока ощущения такие — уж скорей бы суббота.