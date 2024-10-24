«Барселона» ответила «Баварии» за все унижения. Великолепный Рафинья заставил забыть те самые 2:8

Команда Ханси Флика неудержима.

Эту игру еще сразу после жеребьевки окрестили как самую ожидаемую на первой стадии Лиги чемпионов. И на то имелись причины — в обеих командах интересная перестройка, обе играют в захватывающий атакующий футбол, обе амбициозны и голодны до побед. Да и историческая подоплека заметно выпирала — невозможно забыть 2:8 из 2020-го, да и вы наверняка помните, кто тренировал «Баварию» в то время. Тот самый Флик, который сейчас трудится в «Барселоне». Плюс в последних шести очных встречах мюнхенцы одержали над сине-гранатовыми шесть побед с общим счетом 22:4.

Неудивительно, что в Каталонии витали реваншистские настроения. Рафинья прямым текстом говорил, что эти результаты против «Баварии» — позор, и пора что-то менять. Интересно, что на сайте УЕФА при этом в опросе болельщики называли фаворитом «Барсу». Понять респондентов можно — каталонцы просто разрывают в этом сезоне, ни одна команда не забила в топ-5 лиг больше голов (на втором месте, кстати, «Бавария»), Левандовски, Рафинья и Ямаль нахимичили какую-то космическую связку, которая по блеску уступала разве что великой Месси-Суарес- Неймар. Ощущение происходящего чуда зависло над стадионом «Монжуик» — никто не понимает, как при всех проблемах Флику удается давать такой мощный результат. Но именно эта окрыленность успехом заставляла думать, что сейчас-то кошмары с участием немецкого Фредди Крюгера закончатся.

Мюнхенцы же приехали на выезд максимально спокойными. Да, есть проблемы: травмировался мощно прогрессирующий Павлович, в запасе остался недавно восстановившийся Мусиала. Но когда у тебя в заявке есть Кейн, можно сохранять уверенность при любых раскладах. Да и Киммих с Олисе в полнейшем порядке, нервный период с Томасом Тухелем позади, можно поиграть в удовольствие.

Этим нынешние «Барса» и «Бавария» похожи. В том числе деталями — например, экстремально высокой линией обороны. И на 1-й же минуте этот фактор запустил цепочку событий, которые подтвердили, что матч выделяли не зря. Левандовски здорово зацепился за мяч, а Фермин запустил Рафинью на рандеву с Нойером. Бразилец красиво разобрался с вратарем и отправил мяч в ворота. Вот это старт!

Но дальнейшие события точно не развивались по каталонскому плану. «Бавария» завладела мячом и буквально вжала хозяев в штрафную. Сине-гранатовые за 29 минут считанные разы сумели выйти со своей половины поля — так круто работал баварский прессинг. Удивительно, но при этом команда Флика не отказывалась от высокой линии обороны и попыток поймать оппонентов в офсайдные ловушки. Так что гол Кейна на 10-й минуте вытекал из логики, и только сантиметровое положение вне игры спасло «Барсу» от ответного гола. Правда, вскоре Харри добился-таки своего — подкараулил очередной прострел и переправил мяч в сетку. На этот раз было не придраться.

Игрок «Баварии» Харри Кейн в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». 23 октября 2024. Фото AFP

Тут настала пора включаться футболистам-хозяевам. Каталонцы потихоньку начинали чувствовать игру — Педри все чаще встречался с мячом, Ямаль напоминал о себе финтами (правда, поначалу лишь на своей половине поля при попытках помочь своим преодолеть давление). И именно Ламин запустил еще одну голевую атаку — Ким Мин Джэ не дотянулся до мяча, Фермин успел пробросить мимо Нойера, а Левандовски оставалось лишь переправить мяч в сетку.

К концу тайма ситуация выровнялась — соперники старались длинными передачами наказать друг друга за высокие позиции защитников. Сначала это получилось у «Барсы» — Касадо выполнил шикарный пас на противоположную часть поля, откуда Рафинья разогнался, сместился в центр и закрутил мяч в дальний угол. 3:1 по итогам стартовой 45-минутки — «Барса» реализовала все свои моменты, хотя не сказать, что доминировала.

Сразу после перерыва хозяева ожидаемо опустили оборону и стали располагаться чуть глубже, лишив «Баварию» пространства. Мюнхенцы много контролировали мяч, но острота пропала. А вот «Барса» продолжила наказывать за счет быстрого выхода из обороны. Ямаль забросил Рафинье под очередной рывок, и бразилец снова исполнил эпизод на высочайшем уровне — не сближаясь, покатил под рукой Нойера. Великий хет-трик главного человека в сегодняшней «Барселоне».

Компани ответил четверной заменой, но глаза его футболистов уже потухли — из подходов никак не удавалось выжать конкретику. Дошло до того, что сине-гранатовые забрали мяч себе и начали раскатывать его под болельщицкое «оле». Это были минуты наслаждения для местных фанатов, которые в этот вечер оставили в прошлом баварские кошмары. 4:1 — показатель силы этой «Барселоны», которая забыла, что такое неуверенность. И больше никого не боится.