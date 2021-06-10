УЕФА постарается как можно скорее возобновить рассмотрение дела «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу приостановки диcциплинарного дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

«УЕФА принимает к сведению принятое сегодня независимой Апелляционной инстанцией УЕФА решение о временной приостановке дисциплинарного дела в отношении «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» о возможном нарушении правовой базы УЕФА в связи с проектом так называемой «Суперлиги», — говорится в заявлении. — УЕФА информирует, что решение о временной приостановке дела было принято Апелляционной инстанцией УЕФА после формального уведомления от 2 июня 2021 года от компетентных швейцарских органов. Данное уведомление касается судебного иска от 20 апреля 2021 года, поданного юридическим лицом European Super League Company SL в Мадридский коммерческий суд №17 («Судебный приказ»). Решение независимой Апелляционной инстанции УЕФА было принято безотносительно правомерности Судебного приказа в Швейцарии. Упомянутые три клуба пытались защитить себя от возможных дисциплинарных санкций, относящихся к проекту так называемой «Суперлиги».

УЕФА понимает, почему дело необходимо приостановить, но сохраняет уверенность в своей позиции и продолжит защищать ее всеми возможными способами. Легитимность дисциплинарных процедур в спорте с правом обжалования в Спортивном арбитражном суде давно признана необходимой для единообразного отправления правосудия в спорте. Европейский суд по правам человека, суды ЕС и Федеральный суд Швейцарии неоднократно выпускали постановления, что дисциплинарные/арбитражные правила оправданы законными интересами, связанными со спецификой спорта. Таким образом, УЕФА действовал в соответствии не только со своими уставом и регламентом, но и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии, начав независимое расследование поведения клубов, связанных с проектом так называемой «Суперлиги».

УЕФА предпримет все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС, чтобы Апелляционная инстанция УЕФА имела возможность возобновить данное дисциплинарное расследование как можно скорее».

7 июня появилась информация, что Министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА накладывать на клубы санкции по этому делу до решения суда Европейского союза. 1 июня итальянское издание La Reppublica сообщило, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» будут исключены из числа участников Лиги чемпионов.

Только эти три клуба заявили, что сохраняют приверженность проекту и надеются на его воплощение в будущем, когда для этого будут условия. Остальные клубы, которые ранее заявили о своем участии, вышли из проекта и достигли соглашения с УЕФА.

Ранее стало известно, что Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушения закона о конкуренции.