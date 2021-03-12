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Томори считает, что «Милан» мог выиграть у «МЮ» в Лиге Европы

10:04
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Защитник «Милана» Фикайо Томори высказался о первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Хороший результат, мы забили на выезде и были сосредоточены. Когда играешь в гостях, важно не проиграть, мы забили, это хорошо. Мы могли выиграть этот матч», — сказал Томори на пресс-конференции после матча.

18 марта состоится ответный матч команд, который пройдет в Италии. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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