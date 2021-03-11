Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Я не удивлен. В Европе есть сильные команды. В своей стране они лидеры и знают, в какой футбол нужно играть. Иногда есть большая самонадеянность, когда подходишь к сопернику только по названию.

Игра Месси и Роналду — очень жесткое и потрясающее соперничество. Это фантастика. Будем надеяться, что они продолжат играть как можно дольше, но в конечном итоге они закончат карьеру. Уже есть Мбаппе, Холанн и другие», — приводит слова Гасперини Football Italia.

«Ювентус» в 1/8 финала по сумме двух встреч уступил «Порту» (1:2, 3:2) и вылетел из турнира.