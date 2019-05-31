Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов. Согласны с ним?

Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо сделал свой прогноз на финал Лиги чемпионов. Бывший нападающий сборной Бразилии считает, что в решающей игре "Ливерпуль" победит "Тоттенхэм" со счетом 3:1.
🇧🇷🔥 @Ronaldo is backing @liverpoolfc 🔴— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 мая 2019 г.
Agree? 🤔🤔🤔#UCLfinal pic.twitter.com/4jGZA6DRiz
Финал Лиги чемпионов состоится в Мадриде на стадионе "Метрополитано" 1 июня. Начало игры - в 22.00 по московскому времени.
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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