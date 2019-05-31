Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов. Согласны с ним?

Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо сделал свой прогноз на финал Лиги чемпионов. Бывший нападающий сборной Бразилии считает, что в решающей игре "Ливерпуль" победит "Тоттенхэм" со счетом 3:1.

Финал Лиги чемпионов состоится в Мадриде на стадионе "Метрополитано" 1 июня. Начало игры - в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"