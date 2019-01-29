Массимилиано Аллегри: "Ювентус" - не фаворит Лиги чемпионов"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что его команда не является фаворитом Лиги чемпионов. Туринский клуб вышел в плей-офф этого турнира с первого места в группе, набрав 12 очков в 6 играх.

- Нигде не написано, что мы является фаворитами Лиги чемпионов, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Это было бы безумием. Если бы мы воспринимали себя так, то не чувствовали бы такой конкуренции. У нас есть цель - вернуть кубок победителей Лиги чемпионов домой. Мы это сделаем, если покажем хорошую игру, а также нам будет сопутствовать удача.

"Ювентус" сыграет с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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