Семин предположил, за счет чего «Интер» может обыграть «Манчестер Сити» в финале ЛЧ

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился с корреспондентом «СЭ» ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Лига чемпионов это всегда большой праздник футбола, играют лучшие команды мира, лучшие игроки. Сегодня в Стамбуле будет очень много болельщиков и футбольных людей. Думаю, будет прекрасный финал, который задаст направление дальнейшему развитию футбола. На сегодняшний момент «Манчестер Сити» выглядит как никогда сильно и мощно. Им будет тяжело противостоять. Игра покажет, что сможет предложить «Интер». Они традиционно хорошо играют в обороне. На мой взгляд, выглядят хорошо физически, был полноценный недельный цикл. У «Интера» тоже много своих козырей! Ожидаю напряженный и интересный матч», — сказал Семин «СЭ».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.