Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» подвел итог выступления команды в квалификации Лиги чемпионов, в которой клуб из Венгрии дошел до 3-го отборочного раунда, но там по сумме двух матчей проиграл «Карабаху» (1:1, 1:3).

Теперь команду 58-летнего специалиста ждет противостояние с ирландским «Шемрок Роверс» за выход в групповую стадию Лиги Европы.

— Во вторник после финального свистка искренне поздравил коллегу Гурбана Гурбанова. Мы, к сожалению, не справились со своей задачей, а «Карабах» заслуженно победил в Будапеште, — констатировал Черчесов. — Уступать всегда неприятно, но жизнь продолжается, и нам надо извлечь правильные уроки, чтобы стать сильнее.

В среду прошла тренировка, а в ближайшие выходные «Ференцварош» ждет встреча чемпионата Венгрии. Затем примем дома с ирландцев в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы — конечно, есть желание попасть в групповой этап, — продолжил Черчесов. — Благодарны нашим болельщикам за поддержку и, конечно, хотим порадовать их в следующих играх.

Сезон только начался, впереди еще много выступлений, так что никто из нас не думает раскисать или расслабляться. Успех, безусловно, приятнее, но и проигрывать тоже надо уметь. Наша задача — спокойно разобрать свои ошибки, сделать правильные выводы и двигаться дальше, — заключил Черчесов.

Первый матч «Ференцвароша» с «Шемрок Роверс» состоится 18 августа в Венгрии и начнется в 21.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 25 августа в Ирландии, ее начало запланировано на 22.00 (мск).