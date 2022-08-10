Силкин считает, что увольнение Черчесова из «Ференцвароша» после поражения «Карабаху» в ЛЧ возможно

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение «Ференцвароша», команды Станислава Черчесова, от «Карабаха» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:4 по сумме двух матчей).

«Сложно сказать, какое отношение к Черчесову в клубе. Но раз работает, значит, есть доверие со стороны руководства. Увольнение всегда возможно. Тренерская должность такова, что любая неудача может послужить толчком к разрыву. Среди фанатов всегда находятся недовольные. Черчесов в прошлом году выиграл и чемпионат, и Кубок. Результат налицо. Что лучше, красиво играть и занимать место в середине турнирной таблице или играть не очень интересно, но давать результат? Я думаю, что болельщики должны с пониманием относиться», — приводит «Спорт День за Днем» слова Силкина.

Команда 58-летнего специалиста ждет противостояние с «Шемрок Роверс» за выход в групповую стадию Лиги Европы.

Первый матч «Ференцвароша» с ирландским клубом состоится 18 августа в Венгрии и начнется в 21.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 25 августа в Ирландии, ее начало запланировано на 22.00 (мск).