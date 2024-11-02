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Марсело не вышел на замену в матче с «Гремио» из-за ссоры с тренером

Алина Савинова
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Защитник «Флуминенсе» Марсело во время матча с «Гремио» в бразильской серии А вступил в перепалку с главным тренером команды Мано Менезесом, из-за чего тот отменил его выход на замену.

Игра прошла 2 ноября в Сан-Паулу и завершилась ничьей (2:2). На пресс-конференции Менезес подтвердил, что собирался выпустить 36-летнего футболиста на замену, но после того, как услышал с его стороны неприятные вещи, решил изменить свое решение. Вместо Марсело на поле появился Джон Кеннеди.

Марсело выступает за «Флуминенсе» с 2023 года. Его контракт с командой рассчитан до декабря 2024-го. Ранее защитник играл в «Реале» и «Олимпиакосе».

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