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«Палмейрас» хочет пригласить Сетьена

22:51
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Бывший главный тренер «Барселоны» и «Бетиса» Кике Сетьен вошел в сферу интересов «Палмейраса», сообщает Marca. Бразильцы активно ищут нового тренера после расставания с Вандерлеем Лушембурго.

Сейчас «Палмейрас» занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 22 очка.

Сетьен в настоящее время свободен. В сентябре специалист юридически был уволен из «Барселоны» и теперь может искать новый клуб. Во главе сине-гранатовых испанец продержался 25 матчей.

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