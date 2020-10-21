«Палмейрас» хочет пригласить Сетьена

Бывший главный тренер «Барселоны» и «Бетиса» Кике Сетьен вошел в сферу интересов «Палмейраса», сообщает Marca. Бразильцы активно ищут нового тренера после расставания с Вандерлеем Лушембурго.

Сейчас «Палмейрас» занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 22 очка.

Сетьен в настоящее время свободен. В сентябре специалист юридически был уволен из «Барселоны» и теперь может искать новый клуб. Во главе сине-гранатовых испанец продержался 25 матчей.