«Манчестер Сити» заплатит 10 миллионов евро за 17-летнего вингера «Флуминенсе»
07:37
«Манчестер Сити» близок к подписанию 17-летнего нападающего «Флуминенсе» Кайки. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский клуб заплатит 10 миллионов евро за бразильского таланта. Также в будущем могут быть выплачены еще 7 миллионов евро в виде бонусов.
Тем не менее, Кайки присоединится к молодежной команде «Манчестер Сити» только в 2022 году, если все документы будут оформлены.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также на видеосервисах Wink и More TV.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю