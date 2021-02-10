«Манчестер Сити» заплатит 10 миллионов евро за 17-летнего вингера «Флуминенсе»

«Манчестер Сити» близок к подписанию 17-летнего нападающего «Флуминенсе» Кайки. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский клуб заплатит 10 миллионов евро за бразильского таланта. Также в будущем могут быть выплачены еще 7 миллионов евро в виде бонусов.

Тем не менее, Кайки присоединится к молодежной команде «Манчестер Сити» только в 2022 году, если все документы будут оформлены.