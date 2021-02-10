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«Манчестер Сити» заплатит 10 миллионов евро за 17-летнего вингера «Флуминенсе»

07:37
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«Манчестер Сити» близок к подписанию 17-летнего нападающего «Флуминенсе» Кайки. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский клуб заплатит 10 миллионов евро за бразильского таланта. Также в будущем могут быть выплачены еще 7 миллионов евро в виде бонусов.

Тем не менее, Кайки присоединится к молодежной команде «Манчестер Сити» только в 2022 году, если все документы будут оформлены.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также на видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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