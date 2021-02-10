Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

37-летний Дани Алвес может перейти в «Сан-Лоренсо»

01:59
Теги:

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес может продолжить карьеру в аргентинском «Сан-Лоренсо», сообщает TyC Sports. 37-летнего бразильца отправляют в клуб, если его возглавит новый тренер Эрнан Креспо.

Сам же Дани Алвес уже успел опровергнуть данную информацию. В Instagram, отвечая на вопрос подписчика, он лаконично написал: «Нет».

Дани Алвес ранее выступал за «Севилью», «Барселону» и «ПСЖ». На данный момент он остается самым титулованным футболистом в мире. На его счету 40 трофеев, включая три Лиги чемпионов с «Барселоной», а также два Кубка Америки со сборной Бразилии.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также на видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир