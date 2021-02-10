37-летний Дани Алвес может перейти в «Сан-Лоренсо»
01:59
Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес может продолжить карьеру в аргентинском «Сан-Лоренсо», сообщает TyC Sports. 37-летнего бразильца отправляют в клуб, если его возглавит новый тренер Эрнан Креспо.
Сам же Дани Алвес уже успел опровергнуть данную информацию. В Instagram, отвечая на вопрос подписчика, он лаконично написал: «Нет».
Дани Алвес ранее выступал за «Севилью», «Барселону» и «ПСЖ». На данный момент он остается самым титулованным футболистом в мире. На его счету 40 трофеев, включая три Лиги чемпионов с «Барселоной», а также два Кубка Америки со сборной Бразилии.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также на видеосервисах Wink и More TV.
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