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18 мая 2025, 00:22

Экс-игрока «Баварии» и «Интера» Лусио госпитализировали с ожогами

Сергей Разин
корреспондент
Лусио.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Баварии» и «Интера» Лусио получил множественные ожоги в результате несчастного случая, сообщает Globo.

По сведениям источника, 15 мая в доме 47-летнего бразильца взорвался камин. Спортсмен был госпитализирован в больницу Бразилиа, его состояние оценивается как стабильное.

Лусио завершил карьеру в 2020 году. Защитник выступал в Европе за «Байер», «Баварию» и «Интер». В составе «Баварии» он трижды выиграл бундеслигу и Кубок Германии. Вместе с «Интером» стал чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов.

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