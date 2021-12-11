Халк признан лучшим нападающим и игроком сезона в чемпионате Бразилии

Нападающий «Атлетик Минейру» Халк признан лучшим игроком сезона-2021 в чемпионате Бразилии. Также он получил награды лучшему нападающему и лучшему бомбардиру.

Экс-игрок «Зенита» Халк в этом сезоне забил 19 голов и сделал 7 голевых передач в 35 матчах бразильской серии А. «Атлетику Минейру» стал чемпионом.

«Стать чемпионом, стать лучшим нападающим, стать лучшим бомбардиром, стать лучшим игроком чемпионата. Мне не хватает слов, чтобы поблагодарить тебя, Боже мой!

Спасибо клубу, спасибо всем моим товарищам по команде, всем членам моей семьи и особенно моей жене, которая сыграла ключевую роль во всем этом!" - написал Халк в Instagram.