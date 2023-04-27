«Как здесь меня нигде не принимают в мире». Валиева встретила день рождения в родной Казани

Этери Тутберидзе вынесла для олимпийской чемпионка на лед огромный торт.

Гранд-тур Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в самом разгаре! И ближе к финишу в расписании затесалось особое выступление. В Казань приехала Камила Валиева. И дело не в том, что фигуристка выступила в родном городе — это случалось уже не раз. Организаторы подгадали так, чтобы казанский этап турне выпал ровно на 26 апреля — день рождения Валиевой.

Камила — кумир миллионов по всей стране, если не во всем мире. Но все-таки в Казани к ней по понятным причинам относятся по-особенному. Как и сама Валиева к столице Татарстана. Ради торжественного момента даже строгая Этери Тутберидзе пошла против правил и вынесла на лед огромный торт. Как праздновала 17-летие олимпийская чемпионка — в репортаже «СЭ».

Команде Тутберидзе гениально подобрала дату для шоу в Казани

Казань в последние числа апреля — чисто хоккейный город. Несмотря на то, что соревнований здесь сейчас на любой вкус и цвет. Полуфиналы в волейболе и баскетболе, чемпионат России по синхронному плаванию. Футбольный «Рубин» с новым тренером, в конце концов. Но все разговоры — исключительно про «Ак Барс» и его финал с ЦСКА. Что тут говорить, если даже по прилету в столицу Республики Татарстан вас встречает огромный баннер «Добро пожаловать в финал». И единственное событие, которое хотя бы на сутки смогло затмить хоккейные баталии — это ледовое шоу Этери Тутберидзе. А если точнее, приезд Камилы Валиевой в родную Казань в свой день рождения. Идея выступить Камиле на «Татнефть Арене» 26 апреля — гениальная. Правда организаторам повезло — дата едва не совпала с хоккейным матчем.

Причем, глядя на возникший ажиотаж, даже и непонятно в пользу кого был бы выбор — «Ак Барса» или шоу Тутберидзе. Еще на подходе к арене были толпы людей. Не все успели к началу шоу, поэтому его пришлось даже немного отложить. Стандартная практика для мероприятий такого рода, и все же видеть заботливое отношение организаторов к зрителям всегда приятно. Первой на лед в обоих отделениях выходила Аделия Петросян. И не скажешь, что все ждали только одного человека.

День рождения Камилы Валиевой. Рустам Имамов, Фото «СЭ»

Публика на фигурном катании сейчас настолько подготовлена, что поименно знает едва ли не каждого участника, включая юного Арсения Федотова. Что тут говорить про победительницу финала «Гран-при» этого сезона или чемпионку страны Софью Акатьеву. У этих девушек уже свои обширные фан-клубы, как и у чемпиона России Евгения Семененко. Его появления под K-Pop будоражат женскую половину зала.

Валиева удивилась количеству силовых приемов на хоккее

И все же главным действующим лицом была Валиева — и этого, собственно, никто и не скрывал. Камила появилась на льду в трех образах. Начала с хита сезона, с программой под сериал «Уэнсдей». В среду без этого номера зрители ее бы точно не отпустили, да, впрочем, как и в любой другой день недели. Второе появление — ставшая уже знаменитой короткой программа Камилы из олимпийского сезона 2021/22. Спустя год номер выглядит все еще свежо и элегантно — девушка словно растворяется в музыке Кирилла Рихтера. В третий раз Валиева каталась уже под хит Бейонсе Who runs the world — Girls. И не одна, а в три олимпийских чемпионок группы Тутберидзе вместе с Анной Щербаковой и Алиной Загитовой. Эти выдающиеся фигуристки также выступали в Казани, но даже они не могли сравниться с тем вниманием, которое зал дарил Камиле.

День рождения Камилы Валиевой. Рустам Имамов, Фото «СЭ»

Хотя в Казани всегда рады видеть Камилу — будь то день рождения или нет. Взять хотя бы осенний этап российской серии Гран-при. Валиева до сих пор вспоминает этот старт как самый приятный в жизни. «Как здесь меня не встречают нигде в мире, — сказала фигуристка в эфире «Ак Барс Шоу». — Весь зал кричал Камила, Камила, Камила! Настолько невероятно было, что просто мурашки по коже». Валиева вживую увидела и победу казанской хоккейной команды в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Она удивилась тому насколько хоккей жесткий вид спорта. «Мне даже немного страшно за ребят, когда я вижу все эти силовые приемы. В фигурном катании такого нет и близко», — отметила девушка. При этом нейтральность, разумеется, выдерживать не стала, и поддержала «Ак Барс». Хоккей она смотрит редко, но игру такого уровня пропустить не могла.

Камила успела провести мастер-класс и съездить к волейболистам

Валиева также поделилась с хоккеистами своим методом концентрации в тяжелой ситуации. А у «Ак Барса», который сейчас на краю пропасти в финале — именно что такая. «Стараюсь забыть обо всем вокруг, чтобы все мысли были только об одном — о программе, — рассказала она. — Но нам проще, эмоции можно выплеснуть во время проката». Своим же главным достижением в сезоне Камила назвала победу на прыжковом чемпионате страны. И, удивитесь, — в этом списке также одно из ледовых шоу, где ей наконец-то покорился тройной аксель. Гештальт закрыт.

Впереди у девушки еще и ЕГЭ, но экзаменов она не боится — после соревнований они воспринимаются не так страшно. А особенно после тяжелой Олимпиады 2022. Валиева не упустила возможность еще раз поблагодарить за поддержку всех своих болельщиков и родных — без них справится с давлением было бы тяжело.

В Казани Камила всегда нарасхват и в этот приезд также много куда успела. Провела мастер-класс для ребят из местной спортшколы, где много лет назад и сама делала первые шаги. Съездила на волейбол, где пообщалась с игроками «Зенит-Казань», которые готовятся к своему финалу против московского «Динамо». Либеро команды Илья Федоров признался, что фанатеет по девушке, и был сильно удивлен ее появлению на паркете арены «Санкт-Петербург».

Кстати, они видятся уже не в первый раз — ранее Камила пересеклась с Федоровым после шоу в Новосибирске. Волейболисты же играли тогда выездные матчи против «Локомотива». Фанаты у Валиевой разумеется есть не только в Казани. Ради нее зрители приезжали из разных городов. Самой колоритной оказалась группа болельщиков из Китая. В Поднебесной фигуристка пользуется особенной популярностью, и для связи с этой аудитории даже завела аккаунт в китайской соцсети Weibo.

У Валиевой день рождения в один день с поэтом Тукаем

Пусть конкретно приехавшие на шоу в Казань ребята на проверку оказались студентами российских вузов, элемент интернациональности присущий фигурному катанию в былое время они предоставили. А местные фан-клубы подготовили несколько перфомансов, начиная с праздничной иллюминации, и заканчивая трогательным видео. Номер Валиевой вместе с Щербаковой и Загитовой был последним в основной программе шоу. И Камила хотела было отправиться в раздевалку следом за Анной и Алиной. Однако ее остановил ведущий Максим Траньков. «У нас для тебя есть сюрприз», — сказал он, и включил на видеокубе ролик от фанатов, где показали разные этапы становления спортсменки и поздравления от друзей и знаменитостей — начиная с Евгении Медведевой и Андрея Мозалева и заканчивая танцовщицей Евой Уваровой, Татьяной Навкой и итальянцем Даниэлем Грасслем, который сейчас тренируется у Тутберидзе в Москве.

Кульминацией вечера стал огромный торт, который Этери Тутберидзе вынесла вместе с другими тренерами из своего штаба — Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. В такой день даже в «Хрустальном» можно ненадолго отказаться от строгой диеты. Правда только после успешных четверных — традиционную битву квадов никто не отменял. Валиева до последнего покоряла четверной тулуп и тройной аксель. К слову, успешно. Она в принципе не торопилась покидать арену, как и зрители прощаться с любимицей.

Я уходил с арены спустя полчаса после окончания шоу, однако Камила в тот момент еще раздавала автографы. Под непрекращающиеся выкрики толпы «С днем рождения!». Все будто хотели продлить этот момент еще немного, еще чуть-чуть. Настолько сильна эта взаимная любовь Валиевой и Казани. Ведь Камила появилась на свет именно 26 апреля. В этот день родился и Габдулла Тукай — главный поэт татарского народа.