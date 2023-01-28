«Дайте мне лед, и я выступлю!» Софья Муравьева отвечает на предложение Баха и много шутит

Душевное интервью с главной ученицей Евгения Плющенко.

Софье Муравьевой чуть-чуть не хватило до медали чемпионата России, но есть что-то в ее катании манящее и даже взрослое. При этом в общении Соня абсолютно простая, без понтов — и это доказала наша беседа на третьем этапе Кубка московского спорта, куда Софью позвали для показательного проката. Там произошло немало интересного — и соревнования по экзотичному виду, ледовому балету, и выступление под песню «1944» украинской певицы Джамалы. Был и тренер Дмитрий Михайлов, который показал повреждение после игры в «чехол» — фигуристы команды Плющенко играли в нее в Новогорске (суть в том, чтобы украсть чехол соперников с противоположной стороны льда, не будучи осаленным).

Сам Плющенко не приехал — занят в Новогорске, но Соня своим красноречием его заменила сполна.

К финалу «Гран-при» готовлю два четверных

— Софья, как настроение?

— Сейчас все хорошо, работаем, что сказать.

— Давай про Кубок Первого канала. Как тебе выступление на нем, волновалась ли вообще?

— Переживания все равно есть перед каждым стартом, оно может быть чуть больше, чуть меньше. Если честно, уже не помню эмоции на Кубке Первого канала, потому что когда ты уже выступил, то все сразу забываешь и наслаждаешься тем, что уже сделал. Я очень рада, что там выступала, за всех болела, со всеми дружу, рада, что все так получилось, как бы оно ни было.

— Победить хотелось?

— Да, наверное. Всегда хочется. Но это мой первый Кубок первого канала, если так сложилось, значит, так надо было.

— Яна Рудковская сказала, что при капитанах Плющенко и Тутберидзе было бы веселее. Хотела бы, чтобы Евгений Викторович возглавил одну из команд?

— Я не буду отвечать на этот вопрос. (смеется) Я вас уже запомнила! — эту реплику Софья обратила к корреспонденту «СЭ».

Софья Муравьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— А где он сам? Обещали его на пресс-подходе...

— Евгений Викторович сейчас на сборах в Новогорске. Я оттуда прилетела сюда. (улыбается)

— А дальше обратно?

— Нет, у меня выходной.

— Готовитесь вы к финалу «Гран-при», вероятно. Какие перед ним мысли и планы?

— Работать над ошибками, улучшаться в плане прыжков, проработка ультра-си, четверных, стараться больше накатывать, чтобы легче было откатать чисто и не задумываться о том, как получится, если я упаду. Сейчас тренируем четверной сальхов и тулуп. Надеюсь, что увидите их в ближайшее время.

— То есть прям на финале «Гран-при», не в следующем сезоне?

— Готовлю к финалу «Гран-при», да. Готовлю и то, и другое. Как говорит Евгений Викторович: один четверной двигает другой, и поэтому они быстрее пойдут, вот и учу сразу два. Я не буду загадывать контент на финал, но я надеюсь, что увидите.

Перешла на онлайн-обучение. Ничего не успеваю

— Ты сказала про выходной. Как их проводишь? Катаешь показательные?

— Ну, он пока не начался. У нас выходные целое воскресенье и полсубботы. Я отдыхаю с собаками, у меня их три. Рисую в блокноте, бывает, делаю картинки по номерам. Рисовала уже какие-то мини-картинки прикольные.

— Может, к Марку Кондратюку обратиться насчет большой картины?

— Не знаю. (улыбается) На самом деле, я не очень успеваю, у меня и учеба, и то, и другое.

— А за ледовым балетом следишь? — спросила девочка, одна из участниц соревнований.

— Нет. Ничего не успеваю!

— Валиева говорила, что учится только с онлайн-репетиторами.

— Я тоже. С этого года перешла на онлайн-школу. Потому что в прошлом году мне приходилось ездить, чтобы сдавать то, что... мне особо не надо, честно скажу. Я пришла сдавать историю, мне учительница дала тест и поняла, что я ничего не понимаю. И подходит сзади и говорит — на первый вопрос может быть такой ответ, на второй — такой...

— Хорошо бы было в фигурном катании — сказали бы, как четверной прыгнуть, и все.

— О да, было бы хорошо.

Софья Муравьева. Фото Федор Успенский, «СЭ» Фото Федор Успенский, «СЭ»

— На какие предметы делаешь упор в образовании?

— Биология, русский и математика. Вообще мне нравится биология и география.

— Учительница Саши Трусовой говорила, что у детей-спортсменов нет детства, его забирают. Согласишься с такими словами?

— Я считаю, детство может быть разное. Кому-то по душе лежать, играть и ничего не делать. А кому-то хочется развиваться, что-то новое учить. Мне кажется, у меня классное детство, жизнь у меня налаживается. Я довольна, что у меня именно такая жизнь.

— Ты вообще сильно изменилась за этот год, стала спокойнее и более открытой. Что произошло?

— Во-первых, на меня повлияло шоу «Лебединое озеро». Я действительно стала спокойнее. На первом шоу я бегала — что такое, где? И потом поняла — зачем? Нужно быть спокойнее. Один раз я чуть не опоздала на свой первый выход. За мной просто забыли зайти. Я услышала музыку, что уже начинается фраза Принца и я должна быть там, и бегом через всю арену побежала и успела тютелька в тютельку, когда уже должен был начинаться мой выход.

И второе — у меня был небольшой комплекс по поводу моей улыбки. Я уговорила свою маму поставить мне элайнеры, выровнять, теперь мне она нравится.

— Давайте напоследок — Софья, вы же слышали про решение МОК вернуть россиян?

— Да, я читаю новости, и на вас в Telegram подписана. «Красная морщина»... (смеется, это отсылка к спору )

— Лучше так, чем ничего?

— Это не я решаю, но я была бы рада выступать. Дайте мне лед, и я выступлю!