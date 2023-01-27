Фигуристы массово снимаются с чемпионата Петербурга. В чем причина?

Все о стартующем в субботу чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

28 января в Академии фигурного катания или СШОР Санкт-Петербурга на Туполевской улице открывается чемпионат города. На нем будет на что посмотреть.

Деньги

Местная федерация постаралась сделать из него большое событие — на оба дня продавались билеты по 400 рублей, и все проданы. Если прикинуть, что небольшая арена вмещает даже человек 500, то это дает выручку в 400 тысяч рублей — весьма солидно для городского чемпионата.

Тем более что на этом турнире будут официально разыгрываться призовые, которые зафиксированы в регламенте. Призеры в одиночном катании получат 200, 150 и 100 тысяч рублей, пары и танцоры — 300, 200 и 150 тысяч (в танцах участвуют всего два дуэта). То есть в сумме будет разыграно 2,05 млн рублей.

Более того, в воскресенье по окончании соревнований пройдут показательные выступления. Гала-шоу не часто устраивают на российских стартах, тем более региональных. Это еще один повод последить за турниром. Показывать в интернете его будет канал «Студия-38».

Евгений Семененко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Снятия

Тем не менее предстартовый день чемпионата омрачен снятием несколько ключевых участников.

За пятницу отказались от выступлений Петр Гуменник из-за температуры, его главный соперник по чемпионату России Евгений Семененко, который также себя нехорошо чувствует, и Михаил Коляда, у которого новое обострение синусита (месяц назад он по той же причине снялся с чемпионата России). Вопрос здесь даже не в снятиях — подозревать в симуляциях спортсменов мы не будем, а в том, что все они заявились на чемпионат города, который не является суперважным стартом. Пусть он может принести неплохие призовые. Про того же Коляду и синусит известно давно, а в ноябре 2019-го он успешно перенес операцию. То ли она оказалась не столь успешной, то ли он настолько хронический, то ли и так сойдет — многие из нас забивают на свое здоровье в молодом возрасте. Правда, сказать, что это делают спортсмены, никак нельзя. Они им скорее жертвуют.

Но вопрос остается тем же: почему же на городской турнир заявились все? По нашей информации, петербургская федерация настоятельно мотивировала топовых спортсменов заявляться на этот турнир, чтобы продать билеты и создать ажиотаж. Речь не о призовых или денежной мотивации. Ничего зазорного тут нет, все логично, но на снятия в таком случае также стоило закладываться. Хотя бы потому, что предыдущий турнир состоялся неделю назад, а в стране свирепствует эпидемия гриппа.

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Участники и возвращение русской итальянки

Так или иначе, состав участников поредел. Пока в нем остаются из лидеров Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин у мужчин, у женщин — Елизавета Туктамышева. Прямых конкуренток у нее нет, но при ошибках могут подобраться близко Ксения Гущина, София Захарова или Агнета Латушкина, которые участвовали в чемпионате России. Интересно и то, что на турнире появится еще одна Медведева — но уже Анжелика. Интригует появление Марии Талалайкиной, которая успела уехать в Италию и даже получить спортивное гражданство этой страны, но после долгой бюрократической канители вернулась в Россию и теперь возвращается на соревновательный лед. Попутно она нелестно высказалась о своей подруге Елизавете Нугумановой, которая рассказала об унижениях тренера Евгения Рукавицына. Талалайкина сказала, что Лиза просто хотела хайпануть, хотя, по информации «СЭ», это не совсем так. Нугуманова ответила, что прощает уже бывшую подругу, потому что та хотела просто остаться в фигурном катании.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Причем сама Нугуманова была снята с чемпионата Петербурга за несколько дней до начала, и вокруг этого снятия тоже немало тайн. «Фонтанка» написала, что фигуристка не прошла обязательную диспансеризацию, но не совсем ясно, как в принципе она собиралась участвовать в турнире, если сейчас находится в Сочи, откуда постит солнечные видео. Либо заявили ее по незнанию, либо планы изменились. Тоже история нестандартная.

Кто еще у нас остался? Во-первых, битва в парах между Бойковой/Козловским и Мишиной/Галлямовым, которая точно будет принципиальна на любом уровне.

Наконец, будут приглашенные герои. Вне конкурса третьей парой в танцах выступят Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, которые уже поделились фотографиями из поезда, то есть выступят на 99,9%. Также вне конкурса выйдет Артур Даниелян.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга

28 января, суббота (короткие программы)

12.00-15.15 мск. Женщины

15.30-18.30. Мужчины

18.45-19.45. Пары

20.00-20.30. Танцы

29 января, воскресенье (произвольные программы)

10.00-12.45. Женщины

13.00-15.45. Мужчины

16.00-17.00. Пары

17.15-18.00. Танцы

19.00. Показательные выступления