В мужском одиночном катании и в танцах не менее жарко, чем у женщин.

Skate Canada

Мужчины. Короткая программа

1. Натан Чен (США) — 106,72

2. Джейсон Браун (США) — 94,00

3. Киган Мессинг (Канада) — 93,28

4. Макар Игнатов (Россия) — 89,79

5. Евгений Семененко (Россия) — 87,71

Танцы. Ритм-танец

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85,65

2. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 78,82

3. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 76,97...

7. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 70,66...

9. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный (Россия) — 68,53

Выдающиеся прокаты Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной могли затмить выступления наших одиночников и танцоров. По московскому времени мужчины и танцоры выступали глубоко ночью, поэтому большинство россиян их прокаты в прямом эфире пропустили. Но это не значит, что в короткой программе там было не на что посмотреть. Реванш Натана Чена, успех Джейсона Брауна и дебют на взрослом уровне дочери Этери Тутберидзе — этап Skate Canada уже точно запомнится многим на долгие годы.

Игнатов откатал с чистыми четверными, но уступил Брауну без квада

У мужчин пока что лидирует Натан Чен. После неудачи на домашнем этапе в Лас-Вегасе он ехал в Канаду с единственной целью — победить. Любая осечка могла лишить его победы, а вместе с тем и финала серии «Гран-при». Пропустить финал в олимпийский год — явно не лучшая стратегия, поэтому проблем с настроем у Чена не было. Да и какой может быть недонастрой у человека, который проиграл до этого впервые за три года! Натан выдал прокат на разрыв аорты, правда, судьи поставили сдержанные оценки и до мировых рекордов американец не добрался. Возможно, причина в том, что вместе четверного флипа, который Чен выдавал в короткой в прошлом году, в этом году в каскаде он делает тулуп. В любом случае задел от всех Чен сделал приличный, и особой интриги за первое место вряд ли стоит завтра ожидать.

А вот за второе место будет серьезная борьба, и в этом противостоянии на лучшей диспозиции оказался Джейсон Браун. Понятное дело, что Браун выдает отличное по качеству катание, берет артистизмом и дотошностью исполнения всех элементов. Но когда прокат без четверных набирает заметно больше выступления с квадами, вопросы безусловно возникают. Наш Макар Игнатов и вовсе прыгнул чистый четверной риттбергер. Редкий квад, который, как многие считают, незаслуженно недооценивают. Но Макар с этим не согласен. «Низкая стоимость риттбергера меня не обижает, я не вижу какого-то угнетения риттбергера. Лично для меня риттбергер проще лутца, лутц сложнее дается. На самом деле многие спокойно могут исполнять риттбергер, просто даже не пробовали», — считает он. Прокат оценивает на четверку с минусом — можно явно лучше. Примерно на такую оценку выступил и Евгений Семененко. Молодой спортсмен сорвал четверной сальхов и стал пятым — следом за Игнатовым и в двух баллах от него.

Квителашвили заставил Тутберидзе краснеть за последнее место

Для Семененко это первый в карьере прокат в серии «Гран-при». У него необычный путь, дебютировал на взрослом международном уровне Евгений сразу с чемпионата мира. «У меня был пока только дебют короткой программы на «Гран-при», впереди еще произвольная, — сказал он после проката. — Рад, что прошлый сезон хорошо сложился и что смог поехать на такие сильные соревнования. Опыт чемпионата мира мне сильно помогает. Я уже знаю, что такое кататься со знаменитыми фигуристами, я катался вместе с Ченом на тренировке перед показательными. Рад, что попал сегодня во вторую разминку вместе с ним». Сегодняшним выступлением он не до конца доволен, хотя при этом отмечает прогресс по сравнению с Finlandia Trophy. Тогда две ошибки уронили петербуржца аж на 11-е место, с которого он так и не смог потом выбраться. «В Финляндии я получил для себя большой и очень важный опыт. Понял, что в короткой программе нужно быть очень внимательным. Теперь буду знать, что бывает, когда выходишь несобранным», — отметил Евгений.

А вот Александру Самарину опыта уже не занимать — как победного, так и провального. Из российских участников этапа «Гран-при» в Канаде он в мировом топе дольше всех, но последний год его карьера идет скорее по нисходящей. Во многом причина в нескончаемых травмах, которые преследуют Александра и не дают ему возможности набрать столь необходимый соревновательный опыт. «Неудачно выступил, что уж скрывать, — сказал в виртуальной микст-зоне Самарин. — Проблема в том, что у меня было мало соревнований в прошлом сезоне. Проявляется нехватка опыта, соревновательной практики. Был пропущен буквально целый сезон — это сказывается», — сказал Самарин. Александр пока восьмой — он сорвал тулуп и аксель. Хуже всех откатал Морис Квителашвили. Грузинский фигурист Этери Тутберидзе сорвал все, что можно и нельзя, и знаменитый тренер вынуждена была со стойкостью встречать последнее место. Тутберидзе с Квителашвили долго переговаривались, но что именно сказала Этери, Морис не выдал. Как, впрочем, и причины своего провала. Для него это загадка — фигурист утверждает, что был готов как никогда.

Тутберидзе пропустила прокат дочери, а Авербух раскритиковал молодую пару

В танцах на льду обошлось без падений и срыва элементов, тем не менее после ритм-танца оба наших дуэта далеко от призовой тройки. Хотя справедливо ли требовать таких задач от дебютантов турнира? Пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин до Skate Canada пробовали себя по взрослым только на U.S. Figure Skating Classic. Но «Гран-при» — совсем другой уровень, поэтому за оценки для дочери Тутберидзе и сына актера Бориса Смолкина было волнительно. Пара, с которой работает сейчас Игорь Шпильбанд, подготовила отличную постановку для ритм-танца под «уличную» тематику и после долгих совещаний судей преодолела психологически важную отметку в 70 баллов. Особенно впечатлен был прокатом Дэвис и Смолкина известный продюсер и серебряный призер Олимпиады Илья Авербух. От переизбытка эмоций он даже выдал забавную оговорку «Пара Дианы и Дэвиса». Кстати, мама Дианы, как рассказал СМИ Глеб, за важнейшим прокатом не следила. При этом она с интересом смотрела за выступлением американца Чена.

Дэвис и Смолкина Авербух противопоставлял другой нашей юниорской паре — Елизавете Шанаевой и Дэвиду Нарижному. Хореограф заявил, что спортсмены из группы Ирины Жук и Александра Свинина не понимают хип-хоп направления в танцах. По идее, статус Шанаевой и Нарижного выше, ведь они бронзовые призеры юниорского чемпионата мира. Но в прошлом году они пропустили много стартов из-за болезни, да и в целом понятно, как и почему выставляют оценки в танцах... Впрочем, с критикой Ильи Изяславича ребята не согласились. «На мой взгляд, этот стиль нам идет. Но у каждого свое мнение. Лично мне этот короткий танец дается легче всего. Он спокойный, есть моменты, где можно отдышаться и успокоиться. А есть моменты, где можно взорваться и кайфануть», — заявил Нарижный. Его партнерша Елизавета добавила, что с прокатом ритм-танца с них упала часть груза ответственности дебютного турнира. Но волнение перед произвольным все равно присутствует. «У нас только первый сезон, и мы до конца еще не прочувствовали себя, но уже выступаем увереннее. В Венгрии мы выходили немного скованно, здесь уже так, на лайте», — сказала Шанаева.