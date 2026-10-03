«Самое главное, чтобы шрамы не болели». Медведева рассказала о восстановлении после операции на стопах

Фигуристка вышла на лед в рамках премьеры своего шоу «Дискотека 90-х».

Евгения Медведева вернулась к ледовым шоу после операции на стопах. Двукратная чемпионка мира и Европы выступила на «ЦСКА-Арене» в Москве в собственном проекте «Дискотека 90-х на льду» и рассказала журналистам, как проходит реабилитация. По словам фигуристки, для полного восстановления ей потребуется полгода.

«Пальчики пока в шоке»

Медведева перенесла плановую операцию по устранению вальгусной деформации обеих стоп в июне 2026 года: теперь, как ранее отмечала Евгения, в каждой ноге у нее по три титановых шурупа, которые останутся на всю жизнь.

Проблема беспокоила 26-летнюю фигуристку давно. Из-за выраженного вальгуса она не могла долго ходить, бегать и прыгать без боли. На шоу Евгения поделилась с журналистами подробностями о своем состоянии. Она пояснила — пока избегает максимальных нагрузок.

«Все проходит своим чередом. Для полного восстановления потребуется около полугода. Прошло пока чуть больше трех месяцев. Для меня самое главное — чтобы шрамы не болели. Когда они перестали болеть, я спокойно встала на коньки. Мне еще нельзя давать ударную нагрузку, поскольку там связки, кости, все, что еще не срослось, восстанавливается», — сказала Медведева.

Фигуристка добавила: она проходит реабилитацию с врачом по четыре раза в неделю.

«Пальчики пока в шоке, когда начинают потихоньку сгибаться. Но вообще я очень рада, что решилась на операцию. Надо было уже заняться здоровьем», — отметила спортсменка.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

« Позвали всех — прямо как на дискотеку»

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 Медведева завершила спортивную карьеру еще несколько лет назад — в 2023-м она делилась, что решила покинуть лед из-за хронических проблем со спиной. Но фигуристка осталась в фигурном катании через шоу, медиа и собственные проекты.

«Дискотека 90-х на льду» стала для нее важным возвращением к полноценной работе после затянувшейся паузы. И ожидание оправдалось сполна — шоу получилось грандиозным. Евгения собрала на одной площадке звезд фигурного катания, популярных артистов и тысячи зрителей, которые смогли насладиться номерами любимчиков под хиты 90-х. Вместе с Медведевой на льду выступили Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Елизавета Худайбердиева.

В «Дискотеке» в том числе приняли участие Алексей Ягудин, Егор Базин, Петр Гуменник и другие. А Александра Трусова даже разделась на льду (сняла куртку и сделала кантилевер, а потом выбросила ее и осталась в топике) под живой вокал Татьяны Булановой.

Как отметила Медведева, шоу прошло без форс-мажоров.

«Мы настолько слаженно работали, что все делали с первого раза, костюмы пошили, никаких форс-мажоров. Я даже удивлялась этому. Но пока я в напряжении. Было много страха. Даю себе поблажку, ведь я четыре месяца вообще не выходила на лед из-за операции и более полугода не выступала на публике.

Это трудновато. Что касается выбора артистов, все это мои друзья — классные фигуристы... Мы просто позвали всех — прямо как на дискотеку. Кто смог — тот пришел», — цитирует фигуристку Sport24.

Она пояснила: состав участников зависел от подготовки спортсменов к международным соревнованиям и другим мероприятиям. Например, Марк Кондратюк, который изначально хотел принять участие, полетел в Мексику на ледовое шоу Донована Каррильо. «Мы относимся к такому с пониманием», — отметила Евгения.