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«Самое главное, чтобы шрамы не болели». Медведева рассказала о восстановлении после операции на стопах

Егор Сергеев
корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фигуристка вышла на лед в рамках премьеры своего шоу «Дискотека 90-х».

Евгения Медведева вернулась к ледовым шоу после операции на стопах. Двукратная чемпионка мира и Европы выступила на «ЦСКА-Арене» в Москве в собственном проекте «Дискотека 90-х на льду» и рассказала журналистам, как проходит реабилитация. По словам фигуристки, для полного восстановления ей потребуется полгода.

«Пальчики пока в шоке»

Медведева перенесла плановую операцию по устранению вальгусной деформации обеих стоп в июне 2026 года: теперь, как ранее отмечала Евгения, в каждой ноге у нее по три титановых шурупа, которые останутся на всю жизнь.

Проблема беспокоила 26-летнюю фигуристку давно. Из-за выраженного вальгуса она не могла долго ходить, бегать и прыгать без боли. На шоу Евгения поделилась с журналистами подробностями о своем состоянии. Она пояснила — пока избегает максимальных нагрузок.

Евгения Медведева.«До свадьбы заживет». Фигуристка Медведева перенесла операцию на стопах

«Все проходит своим чередом. Для полного восстановления потребуется около полугода. Прошло пока чуть больше трех месяцев. Для меня самое главное — чтобы шрамы не болели. Когда они перестали болеть, я спокойно встала на коньки. Мне еще нельзя давать ударную нагрузку, поскольку там связки, кости, все, что еще не срослось, восстанавливается», — сказала Медведева.

Фигуристка добавила: она проходит реабилитацию с врачом по четыре раза в неделю.

«Пальчики пока в шоке, когда начинают потихоньку сгибаться. Но вообще я очень рада, что решилась на операцию. Надо было уже заняться здоровьем», — отметила спортсменка.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Позвали всех — прямо как на дискотеку»

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 Медведева завершила спортивную карьеру еще несколько лет назад — в 2023-м она делилась, что решила покинуть лед из-за хронических проблем со спиной. Но фигуристка осталась в фигурном катании через шоу, медиа и собственные проекты.

«Дискотека 90-х на льду» стала для нее важным возвращением к полноценной работе после затянувшейся паузы. И ожидание оправдалось сполна — шоу получилось грандиозным. Евгения собрала на одной площадке звезд фигурного катания, популярных артистов и тысячи зрителей, которые смогли насладиться номерами любимчиков под хиты 90-х. Вместе с Медведевой на льду выступили Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Елизавета Худайбердиева.

В «Дискотеке» в том числе приняли участие Алексей Ягудин, Егор Базин, Петр Гуменник и другие. А Александра Трусова даже разделась на льду (сняла куртку и сделала кантилевер, а потом выбросила ее и осталась в топике) под живой вокал Татьяны Булановой.

Алина Загитова и&nbsp;Евгения Медведева.Работа с подрастающим поколением. Медведева стала постановщиком, Загитова запустила реалити-шоу

Как отметила Медведева, шоу прошло без форс-мажоров.

«Мы настолько слаженно работали, что все делали с первого раза, костюмы пошили, никаких форс-мажоров. Я даже удивлялась этому. Но пока я в напряжении. Было много страха. Даю себе поблажку, ведь я четыре месяца вообще не выходила на лед из-за операции и более полугода не выступала на публике.

Это трудновато. Что касается выбора артистов, все это мои друзья — классные фигуристы... Мы просто позвали всех — прямо как на дискотеку. Кто смог — тот пришел», — цитирует фигуристку Sport24.

Она пояснила: состав участников зависел от подготовки спортсменов к международным соревнованиям и другим мероприятиям. Например, Марк Кондратюк, который изначально хотел принять участие, полетел в Мексику на ледовое шоу Донована Каррильо. «Мы относимся к такому с пониманием», — отметила Евгения.

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Евгения Медведева
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