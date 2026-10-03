Четыре года спустя: Мишина и Галлямов снова на международном пьедестале, пока с серебром

Российские пары завоевали две медали «челленджера» в Батуми.

Trialeti Trophy-2026: результаты 3 октября (суббота). Пары. Итог после двух программ

1. Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия) — 215,83

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 206,31

3. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков (Россия) — 196,63

4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) — 185,06

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми на «челленджере» в Батуми. Российская пара уступила только представителям Грузии Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве. Бронзу завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, хотя после короткой программы обгоняли более титулованных соотечественников.

Метелкина и Берулава удержали лидерство

Перед произвольной программой интриги в борьбе за золото почти не было — Метелкина и Берулава лидировали с серьезным отрывом. За короткую программу подопечные Этери Тутберидзе получили 80,01 балла, тогда как занявшие вторую строчку Чикмарева и Янченков — только 74,00. Мишина и Галлямов стали третьими с 73,48, а еще одна российская пара, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, — четвертой с 68,23.

Грузины в итоге не дали соперникам приблизиться — с запасом выиграли турнир. При этом домашний прокат не обошелся без технической накладки: во время их выступления на несколько секунд возникли проблемы с музыкальным сопровождением. Паре это не помешало — она получила от судей 135,82 балла (после двух программ — 215,83) и взяла золото.

В 2026 году Метелкина и Берулава выиграли чемпионат Европы, становились серебряными призерами Олимпиады и ЧМ. Теперь в копилку достижений добавилась и победа на домашнем «челленджере».

Основная же борьба развернулась между российскими участниками за второе и третье места на подиуме. Чикмарева и Янченков, которые после короткой программы оказались выше Мишиной и Галлямова, удержать позицию не смогли: у Екатерины были «бабочки» на сальхове и двойном тулупе, а Матвей в одном из элементов коснулся льда рукой. Пара получила 122,63 балла (в сумме 196,63) и заняла только третье место.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Фото Федерация фигурного катания на коньках России

«Прошло четыре года. Мы поменялись»

Серебро завоевали Мишина и Галлямов. Чемпионы мира-2021 и Европы-2022 впервые за четыре года выступили на международном турнире — и сразу оказались на подиуме, набрав за произвольную программу 132,83 балла (206,31).

Анастасия поделилась — для пары было важно получить высокую оценку, чтобы иметь возможность поехать на Гран-при и другие международные турниры. «С этой задачей мы справились. Теперь ждем заявлений, куда нас отправят», — цитирует фигуристку «Матч ТВ».

Галлямов добавил: «Нам удалось выйти на тот задел, на тот уровень, который мы показывали сезон назад. С мощной стороны, с мотивацией. Даже настроение выходить на лед и выступления почему-то поменялись. Не знаю, как это произошло, но что-то в голове щелкнуло, и все вернулось на свои места. Что изменилось за четыре года? Мы поменялись как личности, как люди. У каждого свои перемены в жизни. Времени прошло немало, мы получили образование, Настя вышла замуж. Мы идем потихоньку вперед не только в спорте, но и в жизни и стараемся ее настроить».

Мухортова и Евгеньев завершили соревнования четвертыми, получив 116,83 балла (185,06). Во второй половине проката Анастасия упала на выбросе с тройного риттбергера, и речи о борьбе за медали уже не шло.

Trialeti Trophy проходит в Батуми с 1 по 3 октября. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе. И показывают себя весьма успешно: ранее серебро выиграл Николай Угожаев, а в танцах на льду вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.