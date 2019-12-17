Загитова в эфире «Вечернего Урганта». Видео

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова стала гостем программы вместе с Татьяной Навкой. Именно в ее шоу «Спящая красавица» фигуристка будет выступать в конце декабря — начале января.

Тема перерыва в карьере в программе не затрагивалась, лишь однажды она была упомянута в шутке ведущего. Сама же Загитова за всю передачу сказала лишь 137 слов, считая приветствие, различные вводные слова и «ну». Она отметила, что атмосфера в шоу добрее, чем на соревнованиях, а в конце с закрытыми глазами накрасила соведущего шоу Дмитрия Хрусталева.

13 декабря Загитова объявила о том, что приостанавливает карьеру. Она не примет участия в предстоящем чемпионате России, а также Европы и мира, но будет выступать в шоу.