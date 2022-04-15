Загитова считает, что «Ледниковый период» дает толчок к развитию фигурного катания

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что работа в роли ведущей на шоу «Ледниковый период» дала ей большой толчок к развитию в качестве журналиста. Она также добавила, что проект оказывает влияние на развитие фигурного катания в целом.

— Скучаете по «Ледниковому периоду»?

— Да, очень скучаю. Я надеюсь, что проект будет продолжаться. Это дает толчок для дальнейшего развития фигурного катания. Многие приходят в фигурное катание благодаря этому шоу. Очень надеюсь, что оно будет продолжаться.

— Что больше понравилось, вести или на льду находиться?

— Я не каталась в паре, я два сезона была ведущей. Поэтому — это был интересный опыт, толчок для меня, как для журналиста, ведущей. «Ледниковый период» очень много мне дал. Я не пробовала именно кататься.

Алина Загитова два последних сезона работала ведущей на проекте «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным. 19-летняя фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С тех пор она выступает только в шоу.