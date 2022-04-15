Олимпийский чемпион Кондратюк допустил, что может выступить в мужском парном катании

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк во время пресс-подохода перед шоу «Ледниковый период» в честь Татьяны Анатольевны Тарасовой пошутил, что планирует выступить в парном мужском катании.

Интервью Марк вышел давать вместе с чемпионом Европы Дмитрием Алиевым.

— Вы вышли вместе. Планируете совместный номер?

Кондратюк: Да нет. В будущем. Еще четыре года в сольном и дальше решаем — либо пары, либо танцы.

Алиев: Мы на шоу практикуем различные поддержки, может быть, когда-то удастся показать что-то интересное.