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Сегодня, 18:36

Олимпийский чемпион Кондратюк допустил, что может выступить в мужском парном катании

Дмитрий Кузнецов
,  
Анастасия Плетнева
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Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк во время пресс-подохода перед шоу «Ледниковый период» в честь Татьяны Анатольевны Тарасовой пошутил, что планирует выступить в парном мужском катании.

Интервью Марк вышел давать вместе с чемпионом Европы Дмитрием Алиевым.

— Вы вышли вместе. Планируете совместный номер?

Кондратюк: Да нет. В будущем. Еще четыре года в сольном и дальше решаем — либо пары, либо танцы.

Алиев: Мы на шоу практикуем различные поддержки, может быть, когда-то удастся показать что-то интересное.

Дмитрий Алиев
Марк Кондратюк
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