«Наш птенчик». Фанаты отреагировали на монолог Загитовой про Олимпиаду

Российская фигуристка Алина Загитова вспомнила свою победу на Олимпиаде-2018.

Подписчики оставили комментарии под постом:

«Ни у кого ты, Алина, медаль не отобрала! Ты ее честно и чисто выиграла! И ты настоящая ОЧ!»

«Как будто до сих пор переживаем прожитое!!!»

«Отличное интервью! Честная победа на ОИ- 18, да и в команде Алина выступила — вместо бронзы Россия завоевала серебро! Отличный прокат — Алина была первой среди одиночниц Две олимпийские медали — это круто! Чемпионка Чемпионов!»

«Котенок наш! Золотая чемпионка, красная балерина! Любим очень сильно! Никогда не забуду комментарии иностранцев: «Пристегните ремни, на лед выходит Алина Загитова!» Твоя стена всегда с тобой».

Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2022 она будет работать ведущей на Первом канале.