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Сегодня, 18:16

«Наш птенчик». Фанаты отреагировали на монолог Загитовой про Олимпиаду

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала пост, посвященный Олимпиаде
Анна Горшкова
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Instagram

Российская фигуристка Алина Загитова вспомнила свою победу на Олимпиаде-2018.

Подписчики оставили комментарии под постом:

«Ни у кого ты, Алина, медаль не отобрала! Ты ее честно и чисто выиграла! И ты настоящая ОЧ!»

«Как будто до сих пор переживаем прожитое!!!»

«Отличное интервью! Честная победа на ОИ- 18, да и в команде Алина выступила — вместо бронзы Россия завоевала серебро! Отличный прокат — Алина была первой среди одиночниц Две олимпийские медали — это круто! Чемпионка Чемпионов!»

«Котенок наш! Золотая чемпионка, красная балерина! Любим очень сильно! Никогда не забуду комментарии иностранцев: «Пристегните ремни, на лед выходит Алина Загитова!» Твоя стена всегда с тобой».

Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2022 она будет работать ведущей на Первом канале.

Олимпиада
Алина Загитова
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