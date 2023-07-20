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Сегодня, 13:05

Костомаров и Домнина записали совместное видео: «Адаптируемся к новой жизни»

Роман Костомаров рассказал, что ему непросто адаптироваться к жизни с протезами
Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал видео с супругой Оксаной Домниной в TenChat.

В ролике 46-летний спортсмен делится своими эмоциями от пребывания дома после длительной госпитализации.

«Ну что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это гораздо тяжелее, но благодаря моей любимой жене у нас получается с этим справляться. Что ж делать, в такие условия мы поставлены сегодня. Но надо как-то дальше жить и бороться с этим», — сказал Костоморов.

Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Также под постом фигурист написал, что «иногда ему хочется все вернуть назад, но это невозможно».

«Нужно идти дальше. Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться. Мы желаем вам любви, здоровья и всего самого хорошего! И спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Идем дальше», — написал Костомаров.

В январе 2023 года фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько операций по ампутации. В начале июля Костомарова выписали из больницы, после чего он приступил к тренировкам с протезами.

Роман Костомаров. Костомаров выбрался из больницы: чем он теперь займется?
Источник: TenChat
Фигурное катание
ДОМНИНА/ШАБАЛИН
Роман Костомаров
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