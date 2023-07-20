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Сегодня, 20:20

Костомаров опубликовал новое видео: «Ищу баланс даже в нынешней ситуации!»

Мария Гусева
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео своих тренировок в Telegram-канале.

«Не ищу легкий путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации!» — написал Костомаров.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

В начале июля Костомарова выписали из больницы, после чего он приступил к тренировкам с протезами.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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