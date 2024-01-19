Чемпионат России по прыжкам: расписание соревнований — даты и время начала прокатов
Второй в истории чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены» с 19 по 21 января 2024 года.
В первый день, в пятницу, 19 января, пройдет официальная тренировка, а также квалификация. В субботу, 20 января, планируются личные турниры, а в воскресенье, 21 января, состоится командное первенство.
В 2024 году будут соревноваться две команды, каждая из которых будет состоять из двух пар, трех одиночников, трех одиночниц и одного приглашенного спортсмена. Роли капитанов исполнят Дмитрий Козловский и Александр Галлямов.
Расписание соревнований чемпионата России по прыжкам-2024
19 января, пятница
15.00. Официальная тренировка и квалификация
20 января, суббота
14.00. Личный турнир. Пары
15.30. Личный турнир. Мужчины
17.15. Личный турнир. Женщины
21 января, воскресенье
14.00. Командный турнир
Время начала соревнований — московское.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире.