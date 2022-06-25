Фигуристка Алина Загитова сообщила, что закрыла сессию

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что закрыла сессию сегодня, 25 июня. Девушка рассказала, что сдала на «5» экзамен по Праву.

«Я уже сдала сегодня экзамен по Праву, сдала его на «5». Это был последний экзамен, поэтому все — сессию я закрыла. Сейчас я пришла в «Лужники» на Московский день спорта. Занимайтесь спортом, друзья, и приходите сюда. Тут очень много интересных локаций, будет чем заняться», — сказала Загитова в своем Telegram-канале.

Из университета девушка отправилась в «Лужники» на Московский день спорта, где провела мастер-класс по боксу с Олегом Саитовым.

20-летняя фигуристка учится на факультете журналистики в РАНХиГС на программе «Продюсирование и культурная политика».