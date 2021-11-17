Медведева опубликовала фото нового номера с Милохиным в «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева в сторис в Instagram показала свежую фотографию.

На снимке фигуристка изображена с партнером Даней Милохиным, с которым она вместе выступает в «Ледниковом периоде». Милохин сидя исполняет сложную поддержку.

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram

Ранее сообщалось, что Медведева с Милохиным представят номер о хейте. Основная идея номера — борьба с негативом в соцсетях.

Новый выпуск «Ледникового периода» выйдет в субботу, 20 ноября, на Первом канале.