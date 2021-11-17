Медведева опубликовала фото нового номера с Милохиным в «Ледниковом периоде»
Медведева показала новое фото номера с Милохиным в «Ледниковом периоде»
08:37
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева в сторис в Instagram показала свежую фотографию.
На снимке фигуристка изображена с партнером Даней Милохиным, с которым она вместе выступает в «Ледниковом периоде». Милохин сидя исполняет сложную поддержку.
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Ранее сообщалось, что Медведева с Милохиным представят номер о хейте. Основная идея номера — борьба с негативом в соцсетях.
Новый выпуск «Ледникового периода» выйдет в субботу, 20 ноября, на Первом канале.
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