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Медведева опубликовала фото нового номера с Милохиным в «Ледниковом периоде»

Медведева показала новое фото номера с Милохиным в «Ледниковом периоде»
08:37
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram Евгения Медведева. Фото Ксения Нуртдинова
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева в сторис в Instagram показала свежую фотографию.

На снимке фигуристка изображена с партнером Даней Милохиным, с которым она вместе выступает в «Ледниковом периоде». Милохин сидя исполняет сложную поддержку.

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram

Ранее сообщалось, что Медведева с Милохиным представят номер о хейте. Основная идея номера — борьба с негативом в соцсетях.

Новый выпуск «Ледникового периода» выйдет в субботу, 20 ноября, на Первом канале.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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